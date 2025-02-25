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В России «поставят на паузу» заводы из-за отсутствия спроса на сталь

Ъ: металлурги в России начали ремонт заводов из-за отсутствия спроса на сталь
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Shutterstock/FOTODOM

Металлургические компании в России начали заниматься ремонтом предприятий на фоне падения спроса на сталь внутри страны, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявления участников рынка.

Накануне российская сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь» сообщила о планах провести крупную модернизацию утилизационной бескомпрессорной турбины на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК), главном производственном активе предприятия.

Как считает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов, вслед за «Северсталью» другие компании тоже начнут заниматься ремонтом в ближайшие месяцы для сокращения объема выплавки стали. При этом, заметил Красноженов, существенно снизить выпуск у компаний не получится, поэтому на внутреннем рынке может возникнуть профицит стали.

Газета напомнила, что Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в прошлом году уже провел ремонт трех доменных печей и кислородного конвертера. Из-за ремонтных работ снизилось производство компании.

Ранее стало известно, что производители стали чаще поставлять в магазины продукты с «честным» весом.

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