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Economist предупредил о скором уничтожении сталелитейной промышленности Украины

Economist: ВС РФ могут полностью уничтожить производство стали на Украине

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Global Look Press

Украина рискует полностью лишиться сталелитейной промышленности из-за наступления подразделений Вооруженных сил России на Покровск (украинское название Красноармейска). Об этом пишет британский журнал Economist.

Издание пишет, что в Покровске находится шахта, в которой добывают коксующийся уголь: он необходим для выплавки железной руды.

Отмечается, что ВС РФ даже не нужно «выбивать» войска противника из шахты, чтобы уничтожить «оставшуюся сталелитейную промышленность Украины». Для этого российским военным достаточно перекрыть подачу электричества в шахту, а также взять под контроль дорогу, по которой уголь вывозят на оставшиеся в республике заводы по производству стали.

Издание также пишет, что Киев уже опустился на 24-е место в мире по выплавке стали в 2023 году, хотя ранее находился на 14-й позиции. Кроме того, отмечается, что до начала спецоперации России сталь составляла треть экспорта Украины.

12 октября военный эксперт Алексей Живов рассказал, что Россия сможет занять Покровск к Новому году, а его взятие даст РФ стратегическое преимущество.

Ранее генштаб ВСУ признал превосходство российской армии.

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