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Раскрыты убытки «Почты России»

Чистый убыток «Почты России» в прошлом году составил 20,6 млрд рублей
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Чистый убыток «Почты России» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2024 году составил 20,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании.

Там заявили, что при росте выручки «Почта России» по-прежнему находится под давлением внеоперационных факторов, таких как санкции и стоимость обслуживания долга на фоне роста ключевой ставки Центрального банка РФ. Проценты к уплате по кредитам в 2024 году составили 16,7 млрд рублей.

По данным «Почты России», ее общая выручка по итогам прошлого года составила 219 млрд рублей при 212 млрд рублей в 2023 году (рост на 3%).

В пресс-службе также рассказали, что компания продолжает работать над внутренней эффективностью. Производительность труда по итогам прошлого года выросла почти на 17%. «Почта России» сдержала рост расходов на уровне ниже инфляции. Таких результатов удалось добиться «благодаря масштабной оптимизации процессов, внедрению новых технологических решений и автоматизации ключевых операций», добавили в пресс-службе.

19 марта глава «Почты России» Михаил Волков заявил, что почти 90% IT-инфраструктуры компании «дышит на ладан».

Также он отметил, что 55% транспорта компании находится «за сроками полезного использования».

Ранее сообщалось, что «Почта России» массово распродает имущество.

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