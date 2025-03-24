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В КТК назвали деструктивными действия Украины

КТК: действия Киева деструктивно влияют на финрезультаты компании и акционеров
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что действия Украины негативно влияют на него и всех его акционеров, включая Казахстан и компании из США. Об этом сообщает ТАСС.

«Действия украинских властей деструктивно влияют на финансовые результаты КТК (выручка и дивиденды)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, как следствие, это влияет на всех его акционеров, включая Республику Казахстан и компании из США.

В ночь на понедельник, 24 марта, беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. В «Транснефти», одном из участников консорциума, сообщили, что атака с использованием беспилотников на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кавказская» приведет к снижению доходов КТК и сокращению дивидендов его акционеров, включая американские компании

Ранее сообщалось, что Казахстан в марте намерен снизить экспорт нефти по КТК на 70%.

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