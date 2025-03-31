Премьер Чехии рассказал о достройке чешской АЭС «Дукованы»

Премьер Фиала: контракты на достройку АЭС «Дукованы» будут скоро подписаны

В ближайшие недели будут заключены контракты на строительство новых энергоблоков на атомной электростанции (АЭС) «Дукованы», находящейся на юго-востоке Чехии. Об этом сообщил премьер-министр республики Петр Фиала, передает информационное агентство CTK.

«Правительство ожидает, что в ближайшие недели будут заключены финальные контракты на строительство новых энергоблоков на АЭС «Дукованы», — сказал он.

По данным агентства, тексты контрактов почти готовы к подписанию. Чешские поставщики будут задействованы в реализации проекта достройки станции примерно на 30%.

Тендер на строительство новых энергоблоков АЭС выиграла южнокорейская компания KHNP. В 2024 году из тендера выбыла американская компания Westinghouse и французская EDF.

АЭС «Дукованы» имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. Станция запущена в 1985-1987 годах при участии советских специалистов.

29 марта 2023 года сообщалось, что АЭС «Дукованы» отказалась от использования российского ядерного топлива.

Ранее сообщалось, что в России планируют построить 11 новых АЭС.