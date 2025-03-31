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В московском ЖК произошел взрыв экскрементов

SHOT Проверка: в ЖК «Лучи» застройщика ЛСР был прорыв канализационного стояка
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Odua Images/Shutterstock/FOTODOM

В московском ЖК «Лучи» снова произошел коммунальный инцидент — прорыв канализационного стояка, из-за чего ряд квартир затопило водой с экскрементами. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT Проверка со ссылкой на сообщения жильцов.

Жильцы рассказали корреспонденту канала, что канализационный стояк регулярно выходит из строя — это уже четвертый случай за последние полтора года. По их словам, фекальные воды заливают ванные и другие помещения, а инженеры и УК «Преимущество» не могут устранить проблему.

Ранее в этом же жилом комплексе произошел мощный прорыв труб с горячей водой — кипяток затопил целый подъезд. Прорыв труб, по словам очевидцев, произошел из-за инженерных систем, которые не обслуживались управляющей компанией. Кипяток хлестал водопадом в течение нескольких часов. Жильцы сами попытались остановить наводнение с помощью ведер. В итоге оказались затоплены первые этажи здания и подъездные пролеты, пар вздул стены и сломал лифты. Также в нескольких квартирах на нижних этажах «отошел» ремонт, а стены стали пропаренными.

На данный момент жители готовят коллективный иск. Ущерб от произошедшего оценили в миллионы рублей.

Застройщиком ЖК «Лучи» является группа ЛСР.

Ранее Telegram-канал Baza рассказал, что в жилом комплексе «Остафьево» в Новой Москве дольщики не могут въехать в новые квартиры — в некоторых из них живут строители.

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