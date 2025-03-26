В «Остафьево» строители заселились в квартиры вместо покупателей

В жилом комплексе «Остафьево» в Новой Москве дольщики не могут въехать в новые квартиры — в некоторых из них живут строители. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Дома от застройщика «Самолет» ввели в эксплуатацию в ноябре 2024 года. Тогда с эскроу-счетов списали деньги за квартиры, и началось заселение — но только в двух подъездах. Остальным дольщикам сроки переносили несколько раз — с конца декабря до конца января, потом — до 2 февраля, а затем и до 28 февраля. Новые даты сообщали в день, когда люди приходили за ключами.

Недавно дольщики решили проверить квартиры и обнаружили, что в них живут рабочие — спят (иногда сидя), отдыхают и готовят еду.

Среди покупателей оказалось много семей с детьми. Они параллельно платят ипотеку и аренду — договоры подписывали с учетом сроков, которые обещал застройщик.

В новостройках крупнейшего застройщика страны — ПИК — были обнаружены грубые нарушения, угрожающие безопасности жителей, сообщил Telegram-канал «SHOT Проверка». В ходе независимой проверки эксперты выявили фатальные недочеты, среди которых — отсутствие заземления в ванной, низкокачественные материалы и строительные дефекты, которые могут привести к трагическим последствиям.

Затем сообщалось, что прокуратура и Ростехнадзор проверят группу «ПИК» на фоне нарушений.