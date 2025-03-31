СЕО Yum! Brands сообщил об уходе из корпорации

Главный исполнительный директор американской корпорации Yum! Brands Inc. Дэвид Гиббс уведомил совет директоров о намерении оставить пост СЕО в следующем году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Yum!

В нем отмечается, что совет сформировал специальный комитет для поиска нового СЕО.

Гиббс возглавил Yum! Brands в январе 2020 года, а устроился в компанию в 1989 году. Он останется на посту CEO до завершения процесса поиска преемника, а его уход ожидается в первом квартале 2026 года.

На фоне заявления Гиббса об уходе акции Yum! Brands подорожали на 0,4% в ходе торгов в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 11,3%.

Yum! Brands Inc. — одна из крупнейших ресторанных корпораций в мире, владеющая такими известными сетями, как KFC, Pizza Hut и Taco Bell. Компания управляет более чем 55 000 ресторанов в 155 странах.

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