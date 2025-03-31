Центробанк РФ резко поднял курс доллара

Банк России поднял курс доллара почти на два рубля, до 85,5 рубля

Банк России резко поднял официальный курс доллара, евро и юаня. Курсы валют, установленные на 1 апреля, опубликованы на сайте Центробанка.

Доллар вырос на 1,82 рубля — до 85,50 рубля, евро — на 2,77 рубля, до 92 рубля 43 копеек, юань — на 26 копеек, до 11,71 рубля.

В марте 2025 года завершилось грандиозное укрепление рубля — в моменте рубль укреплялся к доллару, евро и юаню на целых 25%. Иностранные валюты падали на минимумы лета 2023 года — курс доллара опускался до 81,5 рубля, евро — 87,5 рубля, юаня — 11,13 рубля. Рубль резко укреплялся на ожиданиях инвесторов по поводу урегулирования украинского конфликта, роста экспорта и низкого импорта. 31 марта доллар к 13:47 мск стоил 85,1 рубля, евро — 92 рубля, юань — 11,46 рубля.

Резкое укрепление рубля продолжится только в случае заметного улучшения геополитической ситуации, но опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и финансисты оценивают такую вероятность в 10–15%. По их мнению, доллар ближе к майским праздникам будет стоить 85–95 рублей, евро — 94–105 рублей, юань — 12–13,7 рубля. Эксперты посоветовали покупать валюту для поездок на майские не позднее первой половины апреля.

Ранее экономист объяснил, почему доллар падает, а цены все равно растут.