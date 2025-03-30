Экономист объяснил, почему доллар падает, а цены все равно растут

Снижение курса доллара не отразилось на ценах в российских магазинах, так как прямая связь между валютным курсом и инфляцией в России отсутствует. Об этом заявил экономист Николай Кульбака в беседе с телеканалом 360.ru.

По его словам, даже для импортных товаров доля валютной составляющей в конечной стоимости незначительна из-за сложной цепочки формирования цен.

Кульбака пояснил, что импортный товар проходит множество этапов перед попаданием на полки: доставку, растаможку, упаковку и логистику. Эти процессы «съедают» потенциальную выгоду от удешевления доллара. Например, если товар закупался по курсу 90 рублей за доллар, а его себестоимость составляла 1000 рублей, то даже при падении курса до 80 рублей экономия в 100 рублей теряется на фоне расходов на транспортировку (200 рублей), растаможку (50 рублей) и наценку магазина (300 рублей). В итоге конечная цена остается высокой — около 1550 рублей.

Экономист также отметил, что текущие цены в магазинах отражают сделки, заключенные несколько месяцев назад, когда доллар был дороже. «Снижение курса сегодня повлияет на стоимость товаров только через полгода, если тенденция сохранится», — подчеркнул он. Кроме того, ключевым фактором инфляции остаются внутренние издержки: рост зарплат, повышение налогов, удорожание кредитов и аренды. Эти элементы сильнее воздействуют на цены, чем колебания валютного рынка.

27 марта главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров заявил, что курс доллара на следующей неделе составит около 85 рублей, евро — 92 рубля, юаня — 11,7 рубля.

Ранее были оценены потери бюджета из-за укрепившегося рубля.