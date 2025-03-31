«Отскок был вопросом времени». Что будет с рублем к майским праздникам

Резкое укрепление рубля продолжится только в случае заметного улучшения геополитической ситуации, но опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и финансисты оценивают такую вероятность в 10-15%. По их мнению, доллар ближе к майским праздникам будет стоить 85-95 рублей, евро – 94-105 рублей, юань – 12-13,7 рубля. Эксперты посоветовали покупать валюту для поездок на майские не позднее первой половины апреля.

В марте 2025 года завершилось грандиозное укрепление рубля – в моменте рубль укреплялся к доллару, евро и юаню на целых 25%. Иностранные валюты падали на минимумы лета 2023 года – курс доллара опускался до 81,5 рубля, евро – 87,5 рубля, юаня – 11,13 рубля. Рубль резко укреплялся на ожиданиях инвесторов по поводу урегулирования украинского конфликта, роста экспорта и низкого импорта. 31 марта доллар к 13:47 мск стоил 85,1 рубля, евро – 92 рубля, юань – 11,46 рубля. С начала 2025 года доллар подешевел на 16,5 рубля или 16,31%, евро – на 14,1 рубля или 13,29%, юань – почти на 2 рубля или 14,65%.

Чего ожидать к маю?

Экономисты и финансисты, опрошенные «Газетой.Ru», уверены, что в преддверии майских праздников доллар будет стоить от 85 до 95 рублей, евро – 94-105 рублей, юань – 12-13,7 рубля.

«У рубля есть шансы развить новый виток укрепления в том случае, если деэскалация реально будет достигнута. Доллар на какое-то время может отойти ниже 80 рублей, евро – под 90 рублей, а юань — опуститься к 11 рублям. Однако геополитика – иррациональный и трудно прогнозируемый фактор. Мы можем увидеть и обратную динамику по валютам с движением доллара ближе к 90 рублям, евро – 95 рублям, юаня – 12 рублям. И пока мы склонны считать базовым именно второй сценарий.

Если убрать за скобки геополитику, против рубля в апреле могут играть восстановление импорта при одновременном сокращении экспортной выручки, рост спроса россиян на валюту перед майскими праздниками, возможное смягчение сигнала ЦБ по ключевой ставке»,

— отметил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ожидает доллар более 85 рублей, евро — ближе к 94 рублям и юань – под 12 рублей в апреле.

«На самом пике мартовской паники отмечалась уже аномалия, отскок валют был лишь вопросом времени. Есть и целевые 90 рублей за доллар, но это ближе к концу весны — в начале лета: там начнет играть фактор возможного смягчения денежно-кредитной политики, а это априори фактор против нацвалюты», — сказал Зельцер.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» Президентской академии Юрий Твердохлеб назвал экономически обоснованным курс доллара в 95 рублей и призвал не воспринимать укрепление рубля как долгосрочный тренд, поскольку финансовый рынок стремится к равновесию.

По мнению экономиста, в преддверии майских праздников курс, вероятно, снова приблизится к своему равновесному состоянию, и доллар может стоить до 95 рублей.

Доктор экономических наук, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко ожидает доллар по 95 рублей, евро – по 104-105 рублей и юань по 13,5-13,7 рубля в преддверии майских праздников.

Когда покупать валюту

Россиянам лучше не ждать какого-то удачного момента для покупки валюты, но приобретать ее не позднее первой половины апреля, потому что в это время курс будет самый выгодный.

«Думаю, что первая половина апреля более целесообразна для покупки валюты. По сумме нужно определиться, исходя из запланированных трат, а также наличия резерва на случай непредвиденных обстоятельств.

Например, прошедшее землетрясение в Мьянме способствовало изменению планов отдыхающих, и даже с учетом оказанной поддержки местными органами власти – неминуемы дополнительные расходы», — подчеркнул Гордиенко.

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович добавил, что, если покупать валюту ближе к маю, можно столкнуться с ростом курса из-за высокого спроса. Калманович посоветовал для поездок в Европу закладывать от 100–150 евро в день (9,2-13,8 тыс. рублей по текущему курсу), в Китай — около 500–700 юаней в день (5,7-8 тыс. рублей), в США — от $120–180 в день (10-15,3 тыс. рублей).

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сказал «Газете.Ru», что не видит смысла пытаться «поймать дно» по валютам. По словам Антонова, а банках курс обмена валют значительно отличается от курса ЦБ России, поэтому любые колебания на 1-2 рубля нивелируются банковскими курсами. Аналитик рекомендовал покупать необходимую сумму примерно за одну-две недели до поездки, чтобы избежать стресса и непредвиденных скачков курса.

Что будет дальше с рублем

Укрепление рубля может наблюдаться в случае улучшения геополитической ситуации, а также в условиях притока капитала или роста экспорта, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Они назвали низкими шансы на сценарий полного прекращения огня к Пасхе, поскольку даже намеченное 30-дневное прекращение огня пока что реализуется трудно.

По оценке Калмановича, шансы на прекращение огня на Украине к Пасхе — не выше 10–15%. Однако, если это произойдет, эксперт ждет доллар по 85 рублей, евро – по 92 рубля и юань – по 11,5 рубля.

По словам Антонова, президент США Дональд Трамп явно не готов к компромиссам с российской стороной, что видно из его эмоциональной реакции на предложения России. Антонов уточнил, что заявления Трампа в интервью NBC News демонстрируют раздражение и неготовность к переговорам на российских условиях.

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Доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Харченко, напротив, уверен, что Россия, скорее всего, поддержит сценарий Пасхального перемирия.