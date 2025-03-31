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Закредитованность россиян упала до рекордного уровня

ЦБ: общий объем займов россиян сократился на 390 млрд рублей к марту
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Суммарный объем займов россиян к марту сократился максимальными за последние 10 лет темпами и просел на 390 млрд рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Как уточнили в регуляторе, столь стремительной динамики на внутреннем рынке не отмечали с 2015 года. Более того, в последние несколько лет закредитованность населения, напротив, демонстрировала заметный прирост. Например, в середине 2023 года показатель увеличивался почти на триллион рублей в месяц.

В первой половине февраля кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин сообщил, что россиянам стоит брать кредиты, когда ставки по ним опустятся до 10% годовых.

По его мнению, ключевая ставка в 21% является чрезмерно высокой для российской экономики и тормозит ее развитие, в том числе таких отраслей, как промышленность и строительство. Поэтому в дальнейшем повышать ставку становится опасно — это может привести к экономическому спаду, заключил Зайнуллин.

Ранее россияне рассказали, куда потратили бы 1 млн рублей.

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