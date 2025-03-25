ФАС отреагировала на массовые жалобы на интернет в домах ПИК

ФАС проведет проверку после массовых жалоб с интернетом в домах застройщика ПИК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию об ограниченном доступе провайдеров к работе в домах застройщика ПИК, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

«В связи с распространяемой в СМИ информацией об ограничении доступа к услугам иных провайдеров для граждан, проживающих в ЖК застройщика ПИК, ФАС России проведет проверку. При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования», — сообщили в пресс-службе ФАС.

На прошлой неделе провайдер Lovit подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой жители комплексов от застройщика ПИК остались без интернета. Тогда житель ЖК «Варшавское шоссе 141» Андрей рассказал «Газете.Ru», что перебои в работе провайдера случаются регулярно, а жители давно недовольны качеством услуг.

Тогда же сообщалось, что жильцы многоэтажек этого девелопера потребовали провести проверку в отношении директора Lovit Марии Ляховой. Как сообщает Telegram-канал SHOT, она совмещала руководство провайдером с постом топ-менеджера в самом ПИКе, что объясняет отсутствие возможности у собственников квартир сменить поставщика интернет-услуг. В общей сложности жильцы написали более 70 обращений в Федеральную антимонопольную службу.

Ранее хакер заявил об участии Украины в атаке на интернет-провайдера Lovit.