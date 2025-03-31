Названы российские регионы с самыми большими зарплатами

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа стали лидерами в рейтинге российских регионов по уровню зарплат в небольших населенных пунктах, подсчитало агентство РИА Новости.

Для расчета уровня зарплат агентство взяло соотношение зарплат к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах. При составлении рейтинга не учитывали Москву и Санкт-Петербург.

По итогам исследования выяснилось, что в ЯНАО на среднюю зарплату можно купить 5,5 фиксированного набора товаров и услуг. По этому показателю регион оказался лидером. Средняя ежемесячная зарплата в ЯНАО в прошлом году составила 146 тысяч рублей. На втором месте оказался НАО, где на среднюю зарплату в 138 тысяч можно приобрести 5,1 стандартного набора.

В первой половине марта кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что средняя зарплата россиян к 2030 году достигнет 151 тыс. рублей.

По его словам, этому будут способствовать ускоренный рост минимального размера заработной платы до 35 тыс. рублей, дефицит высококвалифицированных кадров в отдельных отраслях промышленности и в IT-секторе, что будет отражаться в существенно ускоренном росте (в сравнении с уровнем инфляции) зарплат у соответствующих работников, ⁠совершенствовании оплаты труда работников в бюджетном секторе, ⁠инфляции.

Ранее россиянам объяснили, когда нужно просить повысить зарплату.