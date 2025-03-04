Россиянам объяснили, когда нужно просить повысить зарплату

Предприниматель и инвестор Евгений Черных рассказал «Газете.Ru», когда сотрудник может просить о повышении зарплаты. Первым условием эксперт назвал конкурентное окружение.

«Нужно понимать, насколько ваши текущие условия соответствуют рыночным. Провести небольшое исследование рынка можно с помощью открытых источников — агрегаторов вакансий или опросив знакомых специалистов из вашей сферы. При желании и наличии свободного времени можно пройти ряд собеседований», — отметил предприниматель.

Кроме того, по мнению Черных, значимым условием для роста оклада будет соответствие компетенций сотрудника должностным инструкциям и ожиданиям руководителя. Важно понимать, что трудовая деятельность удовлетворяет требования компании и вы справляетесь со всем функционалом на своей позиции.

Третье условие для повышения зарплаты — сверхусилия.

«Например, если вы занимаетесь продажами, но при этом коммуникация внутри компании хромает, вы можете не ждать, пока кто-то исправит ситуацию, а взять на себя ответственность и выстроить взаимодействие. Прописать шаблон передачи друг другу информации, чтобы определить правила игры. Чем больше вы помогаете бизнесу вне рамок своих функциональных обязанностей, тем выше шанс на повышение», — объяснил специалист.

Что касается идеального времени для разговора с начальством, по мнению Черных, поднимать тему повышения зарплаты лучше в начале года, когда проходит бюджетирование, то есть планирование ожидаемых доходов и расходов. Найти дополнительные средства в течение года может быть сложнее, даже при лояльности руководства.

«Когда вы качественно выполняете свою работу, при этом в среднем по рынку за нее платят больше и вы прилагаете сверхусилия, то есть проявляете свои лидерские качества — это комбо, когда можно смело говорить о повышении заработной платы», — поделился предприниматель.

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