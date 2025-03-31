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В Евросоюзе потребовали повысить таможенные пошлины на ряд товаров из России

В Европарламенте потребовали повысить таможенные пошлины на ряд товаров из РФ
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Global Look Press

Член Европейского парламента (ЕП) от Латвии Инесе Вайдере обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с требованием об усилении таможенных пошлин на российские товары, включая удобрения и рыбную продукцию, с текстом обращения ознакомилось интернет-издание «Лента.ру».

Как отметила парламентарий, российские товары, включая удобрения, продолжают поступать на рынок ЕС, несмотря на то, что с 2022 года ЕС ввел против России целый ряд ограничений, включая повышение таможенных пошлин.

По словам Вайдере, российские удобрения продаются по более низкой цене, что заставляет производителей в ЕС и других странах снижать цены. Такая ситуация привела к зависимости от дешевых российских удобрений, что создает серьезную угрозу продовольственной безопасности ЕС.

Во второй половине февраля агентство РИА Новости со ссылкой на заявление объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca написало, что сельхозпроизводители Европейского союза призвали Европейскую комиссию отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии.

В документе отмечалось, что вопрос выращивания сельскохозяйственных культур имеет жизненно важное значение для продовольственной безопасности. Евросоюз не может позволить играть в игры со своим сельским хозяйством.

Ранее Евросоюз решил ввести заградительные пошлины на удобрения из России.

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