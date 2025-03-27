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В России оценили угрозу нашествия товаров из Китая

Аналитик Донская: у КНР нет необходимости расширять свое присутствие в России
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия вряд ли столкнется с нашествием товаров из Китая из-за импортных пошлин ряда западных стран в отношении китайской продукции, написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение главы группы компаний по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс» Раисы Донской.

Как отметила эксперт, китайские экспортеры не нуждаются в расширении присутствия в России, поскольку у компаний из этой азиатской страны есть ряд других перспективных рынков сбыта их продукции.

С Донской согласна директор S+Консалтинг Александра Силакова. По ее мнению, некоторое увеличение поставок из Китая в Россию может иметь место, но маловероятно, что оно будет существенным.

На этой неделе агентство РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы Китая написало, что поставки китайских яблок в Россию в феврале достигли шестилетнего максимума, а суммарная стоимость экспорта составила $8,2 млн.

В этот же период сообщалось, что Россия по итогам февраля импортировала из Китая одежды на $187,6 млн, что меньше на 22% относительно аналогичного месяца годом ранее.

Ранее китаист назвала популярные российские товары в Китае.

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