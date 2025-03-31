В МИД высказались об условиях возвращения европейских брендов в РФ

Европейские производители рассчитывают, что Россия все быстро забудет и простит, благодаря чему они смогут вернуться на рынок на своих условиях. Об этом ТАСС заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«Отсюда уверен, наши соответствующие решения будут приниматься в каждом конкретном случае индивидуально и с учетом интересов российских производителей, продукция которых смогла заменить западные аналоги», — сказал глава департамента.

Логвинов добавил, что «не стал бы стирать из памяти» уход европейских брендов с российского рынка. По его словам, подобные решения принимались западными предпринимателями осознанно и индивидуально.

28 марта газета The Korea Times писала, что компании Hyundai Motor, LG и Samsung изучают возможность возвращения на российский рынок. По данным газеты, быстрее всех на возобновление сотрудничества готова пойти компания LG Electronics, которая уже частично возобновила работу на заводе в Москве.

Ранее в России оценили перспективы массового возвращения зарубежных компаний.