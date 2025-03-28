В России оценили перспективы массового возвращения зарубежных компаний

Большое количество западных компаний, покинувших Россию после начала боевых действий на Украине, на данный момент хотят вернуться. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

«Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, что свидетельствует о восстановлении доверия и новых возможностях на одном из крупнейших мировых рынков», — заявил он, комментируя возможность возвращения южнокорейских брендов.

До этого газета The Korea Times писала, что компании Hyundai Motor, LG и Samsung изучают возможность возвращения на российский рынок. По данным газеты, быстрее всех на возобновление сотрудничества готова пойти компания LG Electronics, которая уже частично возобновила работу на заводе в Москве.

Помимо этого, частичное участие в российском секторе демонстрирует компания HD Hyundai Electric, которая планирует представить свои разработки через местного дистрибьютора на выставке «Электро-2025».

26 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ рассмотрит возвращение тех брендов, которые вели себя ответственно.

Ранее стало известно, что из России уходит люксовый бренд Bugatti.