Россияне начали продавать свое жилье в рассрочку

В России начали предлагать рассрочку на жилье во вторичном и загородном сегментах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

По информации издания, сейчас в некоторых российских городах таким образом реализуется около 7-10% объектов. При этом предоставить рассрочку готовы от 40% до 50% собственников, отметили журналисты.

«Таким образом собственники стали зарабатывать до 25% от стоимости своей недвижимости, продавая ее в рассрочку. Затяжной период высокой ключевой ставки привел к тому, что продавцы недвижимости стали чаще предлагать рассрочки при продаже своих квартир», — сказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина.

Газета отметила, что реализация вторичного жилья в рассрочку стала популярна среди россиян, которые продают инвестиционные квартиры. Также такой инструмент пользуется спросом среди покупателей, которые хотят переехать в новое место, но еще не завершили сделки с недвижимостью.

26 марта директор по правовым вопросам Kalinka Ecosystem Михаил Юсубов заявил, что сделки с вторичным жильем могут нести риски для покупателей и продавцов такой недвижимости. По его словам, операцию могут признать недействительной в случае выявления обстоятельств, которые нарушают требования законодательства.

Ранее россиянам назвали главные минусы рассрочки.