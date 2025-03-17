Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали главные минусы рассрочки

Специалист Бархота: рассрочка может негативно повлиять на кредитный рейтинг
close
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Одним из главных минусов рассрочки является ее влияние на кредитный рейтинг. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Он отметил, что такой тип оплаты отличается от кредита тем, что покупатель должен будет выплачивать общую сумму равномерными частями в течение определенного периода с 0% ставкой. При этом рассрочка все равно входит в кредитную историю и может негативно повлиять на рейтинг, если возникнут просроченные платежи.

К минусам карт рассрочки эксперт отнес комиссию за покупку не у партнеров банка.

«При покупке в магазинах-партнерах комиссия нулевая, а вот в не партнерских — довольно серьезная», — предупредил Бархота.

Опрос, проведенный маркетплейсом «Выберу.ру», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru», до этого показал, что большинство — 72% — россиян берут рассрочку для совершения покупок. Речь идет о беспроцентной рассрочке, которую предоставляют магазины, онлайн-сервисы, банки и даже конкретные поставщики услуг, например стоматологические клиники или туристические агентства.

Ранее эксперт предупредила о рисках при покупке жилья в рассрочку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами