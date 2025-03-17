Россиянам назвали главные минусы рассрочки

Одним из главных минусов рассрочки является ее влияние на кредитный рейтинг. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Он отметил, что такой тип оплаты отличается от кредита тем, что покупатель должен будет выплачивать общую сумму равномерными частями в течение определенного периода с 0% ставкой. При этом рассрочка все равно входит в кредитную историю и может негативно повлиять на рейтинг, если возникнут просроченные платежи.

К минусам карт рассрочки эксперт отнес комиссию за покупку не у партнеров банка.

«При покупке в магазинах-партнерах комиссия нулевая, а вот в не партнерских — довольно серьезная», — предупредил Бархота.

Опрос, проведенный маркетплейсом «Выберу.ру», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru», до этого показал, что большинство — 72% — россиян берут рассрочку для совершения покупок. Речь идет о беспроцентной рассрочке, которую предоставляют магазины, онлайн-сервисы, банки и даже конкретные поставщики услуг, например стоматологические клиники или туристические агентства.

Ранее эксперт предупредила о рисках при покупке жилья в рассрочку.