Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп готовится объявить новые пошлины на импорт в США

Трамп заявил, что вскоре введет пошлины на фармацевтическую продукцию
close
Freepik

Соединенные Штаты вскоре введут пошлины на импорт в страну фармацевтической продукции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Американский президент пояснил, что официальное объявление о новых пошлинах будет сделано в скором времени. Трамп подчеркнул, что эта мер направлена на то, чтобы вернуть производство лекарств и фармацевтической продукции в Соединенные Штаты.

«Но этого будет достаточно, чтобы фармацевтические компании, производители лекарств перенесли производство в нашу страну. Я больше не хочу полагаться в этом вопросе на другие государства, как это было во время COVID-19», — заявил Трамп.

При этом, как добавил американский президент, он готов к заключению сделок насчет пошлин с другими странами-производителями фармацевтической продукции, например, с Британией — но только в том случае, если эти сделки принесут прибыль Соединенным Штатам.

О том, что президент США Дональд Трамп хочет ввести пошлины на лекарственные препараты из стран-членов Евросоюза, первым сообщило издание Politico.

Ранее Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами