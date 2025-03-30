Россия может сравняться с Китаем и США в добыче редкоземельных металлов

Россия может сравняться с лидерами в добыче редкоземельных металлов — Китаем и Соединенными Штатами. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александр Якубчук.

Он уточнил, что для этого нужно создать технологию раздельного извлечения элементов и создать спрос на их использование.

Добыча редкоземельных металлов является той промышленностью, которая требует рынков сбыта, то есть обязательно необходимо развивать спрос внутри страны и высокотехнологичное производство.

Сейчас же, по его словам, внутреннее потребление редкоземельных металлов в стране невелико — 1,2 тысячи тонн в год.

До этого заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Константин Федоров заявил, что российские власти в рамках проекта «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов» выделили около 60 млрд руб. на развитие отрасли.

Ранее в ООН предупредили о последствиях резкого роста добычи полезных ископаемых в XXI веке.