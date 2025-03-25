Россия планирует к 2030 году производить до 3 тыс. тонн редкоземельных металлов

Российские власти в рамках проекта «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов» выделили около 60 млрд рублей на развитие отрасли. Об этом в ходе конференции «Редкие и редкоземельные металлы», организованной Creon, сообщил замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Константин Федоров, передает Интерфакс.

«Речь идет о субсидиях на НИОКР, льготном кредитовании, механизме СПИКов, таможенно-тарифном регулировании и других мерах поддержки», — объяснил Федоров.

По его словам, на данный момент Россия импортирует около 1,5 тыс. тонн редкоземельных металлов. Он отметил, что российская сторона к 2030 году планирует выйти на производство в 3 тыс. тонн (против 50 тонн в 2024 году. — прим. ред.) и полностью удовлетворить внутренний спрос.

До этого глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил вице-премьеру РФ Денису Мантурову письмо с предложением обнулить ставку налога на добычу полезных ископаемых для руд всех редких металлов на 15 лет.

Кутепов также подчеркнул необходимость создания условий, не допускающих нарушений указанных гарантий со стороны государства.

Ранее в ООН предупредили о последствиях резкого роста добычи полезных ископаемых в XXI веке.