В ООН предупредили о последствиях резкого роста полезных ископаемых в XXI веке

По данным отчета «Глобального прогноза ресурсов на 2024 год», подготовленного Международной группой ресурсов Программы ООН по окружающей среде (UNEP), колоссальное расширение инфраструктуры, спроса на энергию и потребительской активности за последние полвека привело к утроению мирового использования материалов. Доклад опубликован на официальном сайте UNEP.

По словам экспертов, добыча природных ресурсов планеты может вырасти на 60% к 2060 году — со 100 млрд до 160 млрд тонн.

Потребность в природных ресурсах – от продуктов питания до ископаемого топлива – продолжает расти в среднем более чем на 2,3% в год, говорится в исследовании.

Согласно отчету, на добычу и переработку огромного количества ресурсов приходится более 60% парниковых выбросов, вызывающих потепление планеты, разрушающих экосистемы и наносящих вред здоровью человека.

Авторы доклада рекомендуют продвигать изменения в питании, которые позволят сократить пищевые отходы и уменьшить потребление животного белка, строить более эффективные транспортные системы и развивать более плотную застройку с использованием переработанных строительных материалов.

Ранее ученые предупредили об угрозе для большей части мировых природных ресурсов.