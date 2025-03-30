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«Виагра» может вернуться в Россию

Компания Viatris, владеющая «Виагрой», подала заявку в Роспатент
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Depositphotos

Американская компания Viatris, которой принадлежит бренд «Виагра», подала заявку в Роспатент на регистрацию торговой марки в России. Об этом сообщает издание «Русбейс».

После начала спецоперации компания прекратила продавать таблетки в РФ.

«Эмблема с надписью «Виагра» на русском языке регистрируется по 05 классу МКТУ — для медицинских препаратов», — говорится в сообщении.

До этого газета Daily Mail со ссылками на исследования ученых из Вашингтонского университета и университетского колледжа Лондона писала, что «Виагра» может уменьшить негативный эффект смены часовых поясов для здоровья, снизить риск развития болезни Альцгеймера и облегчить протекание легочной гипертензии.

После корректировки на факторы риска, включая курение, диету и употребление алкоголя, выяснилось, что прием этого препарата снижает риск старческого слабоумия на 18%.

Ранее врач назвал методы восстановления эрекции.

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