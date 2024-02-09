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Перечислены неожиданные преимущества употребления Виагры

Daily Mail: Виагру иногда назначают при сосудистом заболевании легких

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Виагра может уменьшить негативный эффект смены часовых поясов для здоровья, снизить риск развития болезни Альцгеймера и облегчить протекание легочной гипертензии. Об этом сообщает Daily Mail со ссылками на исследования ученых из Вашингтонского университета и университетского колледжа Лондона.

Исследование американских ученых из Вашингтонского университета показало, что у мужчин, которые не принимают Виагру или аналогичные препараты для лечения эректильной дисфункции, чаще развивается болезнь Альцгеймера. После корректировки на факторы риска, включая курение, диету и употребление алкоголя, выяснилось, что прием этого препарата снижает риск старческого слабоумия на 18%.

Исследователи отметили, что Виагра воздействует на особый клеточный сигнализатор в мозге, который, как считается, связан с памятью.

Этот препарат также обладает способностью расслаблять кровеносные сосуды. В связи с этим свойством его иногда назначают при легочной гипертензии. Этот состояние возникает, когда сосуды, питающие легкие (легочные артерии), теряют эластичность и не могут расширяться достаточно хорошо, чтобы пропускать кровь. Это вызывает повышение кровяного давления. Силденафил (действующее вещество Виагры) расслабляет кровеносные сосуды в грудной клетке и снижает давление в легких, обеспечивая нормальный кровоток.

Согласно другому исследованию 2007 года, проведенному учеными из Аргентины, Виагра также улучшает регуляцию цикрадных ритмов. Эксперимент с участием хомяков показал, что животные, которым давали препарат, могли лучше адаптироваться после имитации смены часовых поясов.

Ранее стало известно, с какими препаратами может быть опасно сочетать Виагру.

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