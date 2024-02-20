Врач назвал методы восстановления эрекции

Сегодня врачи используют четыре основных метода для восстановления эректильной функции. Это лекарственные препараты, терапия с отрицательным давлением, интракавернозные инъекции и имплантация пенильных протезов, об этом «Газете.Ru» рассказал уролог-андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Минздрава России Дмитрий Королев.

«Первый метод — это лекарственные препараты в таблетках: ингибиторы фосфодиэстеразы пятого поколения. Это аналог виагры, они увеличивают кровоток в половом члене, приводят к релаксации гладких мышц, расширению сосудов и, соответственно, к достижению эрекции», – объяснил Королев.

Также возможно применение терапии с отрицательным давлением — это вакуумные устройства. Они помогают улучшению кровотока в половом члене и вкупе с таблетированными препаратами могут поддерживать эрекцию достаточно длительное время.

«Если таблетированные препараты и терапия с отрицательным давлением оказываются неэффективными, то мы рекомендуем следующим этапом использовать интракавернозные инъекции, которые пациент должен делать самостоятельно. Однако есть минус — этот метод лечения убирает спонтанность полового акта. Необходимо куда-то уходить, делать эту инъекцию, ждать, пока она подействует», – рассказал Королев.

Если и инъекции не помогут справиться с проблемой, то врачи прибегают к имплантации пенильных протезов. Основной недостаток этого способа — цена, протезы довольно дорогие.

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