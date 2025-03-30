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В Китае начали проверку после продажи панамских портов США

Пекин решил проверить сделку о продаже панамских портов компаниям из США
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KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Китайское Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) решило проверить сделку по продаже гонконгской компанией CK Hutchison двух портов Панамского канала (Бальбоа и Кристобаль — прим. ред.) консорциуму американских инвесторов во главе с BlackRock. Об этом пишет гонконгское издание Ta Kung Pao, ссылаясь на данные ведомства.

«Мы обратили внимание на эту сделку и проведем проверку в соответствии с законом для защиты честной конкуренции на рынке и защиты общественных интересов»», — говорится в сообщении.

По данным газеты Financial Times, власти Китая собирают информацию и готовятся начать расследование в контексте данного инцидента на следующей неделе. В публикации говорится, что эксперты проведут оценку того, насколько покупка ограничит конкуренцию на внутреннем и международном рынках.

До этого издание The Washington Post писало, что американские военные получили секретное руководство по национальной обороне, подписанное Питом Хегсетом. Как сообщает издание, в документе акцент сделан на сдерживание притязаний Китая на Тайвань и укрепление внутренней обороны. Руководство напоминает отчет консервативного аналитического центра Heritage Foundation за прошлый год, а некоторые отрывки полностью его повторяют.

Ранее в Финляндии назвали стратегию США по Украине, Ирану и Китаю «блефом».

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