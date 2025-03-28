Индия заблокировала доступ к своему порту танкеру с российской нефтью

Танкеру Andaman Skies, идущему под флагом Гондураса с нефтью на борту, которая считается партией теневого флота России, не разрешили зайти в индийский порт Вадинар для разгрузки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

Как сообщили собеседники издания, груз был предназначен для государственной компании Indian Oil. Судно загрузилось в Мурманске 24 февраля, передать партию покупателю оно должно было 30 марта. Поводом для блокировки доступа стало отсутствие необходимой документации.

В агентстве уточняют, что по правилам индийской стороны, возраст танкера с нефтью для захода в порт не должен превышать 20 лет. Корабли пускают в порт только при наличии специального сертификата, выданного компанией, имеющей соответствующие полномочия.

Andaman Skies построили в 2004 году, сертификат для захода в порт кораблю выдала консалтинговая компания Dakar Class. Однако ее сертификат не признают индийские власти, соответственно, руководство порта не имеет права принять танкер, уточняло агентство.

Во второй половине февраля агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler написало, что Индия в феврале довела импорт российской нефти до 1,4 млн, что стало самым низким уровнем с января 2023 года. В феврале Нью-Дели купил у Москвы на 14,9% меньше сырья относительно месяца ранее. При этом импорт иракской нефти со стороны Индии вырос на 8,3%. Также Индия стала покупать больше нефти в Нигерии, Анголе, Мексике и Колумбии.

Ранее сообщалось, почему Китай ограничил импорт российской нефти.