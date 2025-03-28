Стало известно, что сын основателя «Русагро» работает в инвестирующем в НАТО фонде

Евгений Мошкович, который является сыном арестованного в России основателя холдинга «Русагро» и бывшего сенатора Вадима Мошковича, в марте текущего года получил повышение в должности — он стал партнером венчурной компании 8VC, занимающейся инвестициями в военно-промышленный сектор США и НАТО. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети для профессионалов LinkedIn, обратило внимание RT.

Как говорится в публикации телеканала, мужчина, который называет себя Джеком, живет в Соединенных Штатах уже свыше 15 лет. В 2024 году он стал обладателем американской грин-карты. Вместе с сыном Мошковича в этом же фонде работает сын сооснователя «Альфа-Групп» Петра Авена, Денис.

Сооснователь компании Дрю Оттинг, слова которого приводит RT, заявил, что «Джек Мошкович и Денис Авен делают 8VC и Америку великой». Другой основатель фонда, Джо Лонсдейл, подчеркнул, что нанимал не их отцов, которые находятся под санкциями, а их детей, и проблемы не видит. Так они прокомментировали материал Forbes USA о том, что сыновья российских миллиардеров Петра Авена и Вадима Мошковича делают карьеру в 8VC.

Фирма 8VC основана в Соединенных Штатах и инвестирует деньги преимущественно в американский ВПК. В частности, компания сотрудничает с инновационным фондом Североатлантического альянса (NATO Innovation Fund), осуществляя с ним совместные инвестиции.

27 марта Мещанский районный суд Москвы арестовал миллиардера и экс-сенатора Вадима Мошковича. Ближайшие два месяца основатель холдинга «Русагро», выпускающего продукцию под брендами «Русский сахар», «Мечта хозяйки» и «Слово мясника», проведет в СИЗО. Бизнесмен стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве — по версии следствия, он мог обмануть своего партнера при покупке компании «Солнечные продукты». Возможный ущерб оценили более чем в 30 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что в деле основателя «Русагро» могут появиться новые фигуранты.