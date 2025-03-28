Москвичка нашла гвоздь в готовой еде популярной торговой сети

Москвичка обнаружила гвоздь в йогурте из торговой сети ВкусВилл, пишет Telegram-канал Банкофф.

Как пишет канал, девушка чуть не проглотила его. После обнаружения нетипичного ингредиента, она обратилась в поддержку. Но там ей лишь пообещали провести «тщательную» проверку «надежного» производителя. Продукт изготовил Пензенский молочный комбинат.

В первой половине марта Telegram-канал «SHOT Проверка» написал, что осколок стекла попался мужчине в салате из торговой сети «Магнит». По информации канала, мужчина по имени Николай купил салат «Нуар» в гипермаркете «Магнит», которые располагается в Элисте на улице Ленина, 280.

Уже дома, начав употреблять салат, он почувствовал во рту что-то острое и обнаружил, что это кусочек стекла, который чуть не поранил рот пострадавшего. Если бы Николай вовремя не среагировал, стекло могло бы серьезно повредить органы ЖКТ. По словам мужчины, он обратился в службу клиентской поддержки магазина, но там на его обращение ничего не ответили.

В тот же период Gorod3466.ru писал о женщине в Нижневартовске, которая оказалась в инфекционном отделении больницы после того, как съела салат из торговой сети «Магнит».

Ранее стало известно, что в России вырос объем подделок одного вида продукции.