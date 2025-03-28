В Госдуме спрогнозировали приток инвестиций в экономику России

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью Дума ТВ спрогнозировал приток инвестиций в российскую экономику. Он отметил, что нижняя палата парламента эффективно взаимодействует с Минфином. Также рассмотрены десятки законопроектов, которые на сегодняшний день вступают в силу.

«В том числе направлены они на формирование так называемых длинных ресурсов в экономике, для того, чтобы эти длинные деньги использовались на структурную перестройку экономики, Потому что для того, чтобы быть конкурентными, нам надо инвестировать в различные современные проекты, в инновации, а для этого нужны длинные деньги», — сказал Аксаков.

Парламентарий напомнил, что в России была проведена реформа негосударственных пенсионных фондов, которые активно пополняются деньгами населения, необходимыми для инвестирования. Кроме того, по его словам, был введен ИИС-3, который позволит перенаправлять денежные потоки через фондовый рынок непосредственно на финансирование экономических преобразований.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев до этого сообщил, что большое количество западных компаний, покинувших Россию после начала боевых действий на Украине, на данный момент хотят вернуться.

В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва рассмотрит возвращение тех брендов, которые вели себя ответственно.

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