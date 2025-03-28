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Россиянам рассказали, как выгодно вложить 1 млн рублей

Экономист Балынин: миллион лучше распределить на разные вклады
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

При наличии миллиона рублей для инвестиций лучше его распределить на несколько вкладов, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, в настоящее время 100 тыс. рублей целесообразно разместить на вкладе под 25% на пять лет (сейчас такое предложение на рынке только одно, и максимальная сумма составляет именно 100 тыс. рублей). Положив сегодня 100 тыс. рублей, через пять лет можно будет забрать 225 тыс. рублей (125 тыс. рублей — проценты, 100 тыс. рублей — тело вклада). Еще 100 тыс. рублей Балынин посоветовал оставить на накопительном счете с начислением процентов на ежедневный остаток — при таком варианте есть возможность свободного использования денег (снимать и пополнять можно в любой день месяца, проценты будут начисляться на ежедневный остаток). Экономист сказал, что на рынке есть накопительный счет под 19%. Эксперт призвал помнить, что ставки по накопительным счетам, в отличие от банковских вкладов, не являются гарантированными и банки могут изменить ставку в любой момент. Но при сохранении ставки в 19% за месяц получится заработать около 1,6 тыс. рублей, уточнил экономист.

Оставшиеся 800 тыс. рублей Балынин рекомендовал разложить на вклады со сроками один год, три года и шесть месяцев: 200 тыс. рублей, 400 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно.

«Так, разместив 400 тыс. рублей на три года по ставке 21,74%, получится заработать порядка 260 тыс. рублей. С 200 тыс. рублей на вкладе на один год по ставке 22% получится заработать до 44 тыс. рублей. При размещении 200 тыс. рублей на шесть месяцев по ставке 22,5% доход составит 22,5 тыс. рублей. Вклад сейчас — безрисковый и высокодоходный инструмент, сумма депозитов до 1,4 млн рублей застрахована государством», — отметил экономист.

21 марта ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В 2025 году российские банки на 1-2,5 процентных пункта снизили ставки по вкладам в ожидании смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее сообщалось, что ставки по вкладам в российских банках снова упали.

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