Россиянам рассказали, как выгодно вложить 1 млн рублей

При наличии миллиона рублей для инвестиций лучше его распределить на несколько вкладов, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, в настоящее время 100 тыс. рублей целесообразно разместить на вкладе под 25% на пять лет (сейчас такое предложение на рынке только одно, и максимальная сумма составляет именно 100 тыс. рублей). Положив сегодня 100 тыс. рублей, через пять лет можно будет забрать 225 тыс. рублей (125 тыс. рублей — проценты, 100 тыс. рублей — тело вклада). Еще 100 тыс. рублей Балынин посоветовал оставить на накопительном счете с начислением процентов на ежедневный остаток — при таком варианте есть возможность свободного использования денег (снимать и пополнять можно в любой день месяца, проценты будут начисляться на ежедневный остаток). Экономист сказал, что на рынке есть накопительный счет под 19%. Эксперт призвал помнить, что ставки по накопительным счетам, в отличие от банковских вкладов, не являются гарантированными и банки могут изменить ставку в любой момент. Но при сохранении ставки в 19% за месяц получится заработать около 1,6 тыс. рублей, уточнил экономист.

Оставшиеся 800 тыс. рублей Балынин рекомендовал разложить на вклады со сроками один год, три года и шесть месяцев: 200 тыс. рублей, 400 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно.

«Так, разместив 400 тыс. рублей на три года по ставке 21,74%, получится заработать порядка 260 тыс. рублей. С 200 тыс. рублей на вкладе на один год по ставке 22% получится заработать до 44 тыс. рублей. При размещении 200 тыс. рублей на шесть месяцев по ставке 22,5% доход составит 22,5 тыс. рублей. Вклад сейчас — безрисковый и высокодоходный инструмент, сумма депозитов до 1,4 млн рублей застрахована государством», — отметил экономист.

21 марта ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В 2025 году российские банки на 1-2,5 процентных пункта снизили ставки по вкладам в ожидании смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее сообщалось, что ставки по вкладам в российских банках снова упали.