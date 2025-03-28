Крупная южнокорейская компания провела пробный перезапуск завода в России

LG провела пробный перезапуск завода в РФ и следит за переговорами по Украине

Южнокорейский производитель электроники LG Electronics провел пробный перезапуск завода в России, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Так в компании ответили на вопрос агентства о дальнейшей работе российского филиала. Производитель отметил, что руководство компании внимательно следит за ситуацией с переговорами по украинскому конфликту. Вопрос окончательного возобновления работы в России будет зависеть от межправительственных договоренностей.

В LG указали, что решение о перезапуске на фоне беспокойства о коррозии оборудования на приостановленном в 2022 году производстве было принято для предотвращения «износа производственных мощностей».

На этой неделе газета The Korea Times написала, что компании Hyundai Motor, LG и Samsung изучают возможность возвращения на российский рынок. По данным газеты, быстрее всех на возобновление сотрудничества готова пойти компания LG Electronics, которая уже частично возобновила работу на заводе в Москве. Помимо этого, частичное участие в российском секторе демонстрирует компания HD Hyundai Electric, которая планирует представить свои разработки через местного дистрибьютора на выставке «Электро-2025».

Ранее в Кремле призвали к отмене санкций против России.