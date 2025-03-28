LG Electronics провела перезапуск завода в РФ и следит за переговорами

LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Представитель LG отметил, что, когда появились признаки возможного прекращения конфликта на Украине, «в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск».

По его словам, данный шаг направлен на предотвращение «износа производственных мощностей». До этого завод производил стиральные машины и холодильники.

Газета The Korea Times ранее написала, что компании Hyundai Motor, LG и Samsung изучают возможность возвращения на российский рынок. По данным газеты, быстрее всех на возобновление сотрудничества готова пойти компания LG Electronics, которая уже частично возобновила работу на заводе в Москве. Помимо этого, частичное участие в российском секторе демонстрирует компания HD Hyundai Electric, которая планирует представить свои разработки через местного дистрибьютора на выставке «Электро-2025».

Ранее стало известно, что в Россию вернется итальянский производитель Ariston.