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Из России уходит люксовый бренд Bugatti

Бренд Bugatti покидает Россию после крупной кражи товаров
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Bugatti

Люксовый бренд одежды Bugatti покидает Россию, «Альфа-банк» намерен подать в суд заявление о банкротстве дистрибьютора этого бренда — «ТК Интермода». Об этом пишет издание «Ведомости».

Сейчас дистрибьютор этого и других европейских брендов, компания «ТК Интермода», работает в России в ограниченном режиме. Активную деятельность в стране компания свернула в 2024 году после крупной кражи товаров в Европе — закупленные товары не пересекли границу с РФ, однако финансовые обязательства по ним сохранились.

По словам собственника и гендиректора «ТК Интермода» Максима Демчука, возможности для возобновления деятельности компании в России сейчас «утрачены».

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ рассмотрит возвращение тех брендов, которые вели себя ответственно.

Ранее супруга Зеленского приобрела гиперкар Bugatti за €4,5 млн.

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