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Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России

EU Observer: Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России
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Amani A/Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные портала EU Observer.

Сейчас разработка пакета находится на начальной стадии.

«Внешнеполитическая служба ЕС и Еврокомиссия работают над этим, предложения, вероятно, будут озвучены в начале лета», — сообщил дипломатический источник портала.

Отмечается, что на принятие пакета будет влиять ход переговоров между Россией и Украиной, что оставляет возможности того, что он не будет принят.

27 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз сохранит санкции против России.

В январе Bloomberg писало, что ЕС хочет запретить хранение российской нефти на своей территории. По данным агентства, ЕС также рассматривает возможность введения ограничений на операции с большим числом портов и аэропортов России.

Ранее в правительстве РФ выразили опасение, что отмена западных санкций затормозит российскую экономику.

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