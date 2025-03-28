Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Интернет-площадки хотят обложить новыми отчислениями

Минцифры предложило правила расчета отчисления 3% дохода с интернет-рекламы
close
Depositphotos

Министерство цифрового развития России предложило правила расчета отчисления 3% дохода с интернет-рекламы. Идея министерства опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что с 1 апреля в силу вступают поправки в закон «О рекламе», согласно которым участники рынка интернет-рекламы должны отчислять 3% от дохода за распространение рекламы в интернете.

«При подготовке документа мы ориентировались на позицию отрасли. Также ее представители могут дополнительно высказать свои предложения в рамках общественного обсуждения документа. Все инициативы будут рассмотрены», — добавили в Минцифры.

Нововведения, по данным законопроекта, коснутся рекламораспространителей, операторов рекламных систем и агентов. Также, в том случае если рекламодатели заключили договор с распространителем рекламы за рубежом, то они также должны уплатить эти отчисления.

До этого правительство России подготовило изменения в законодательство для того, чтобы россияне смогли отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок.

Ранее родителей призвали регулярно разговаривать с детьми об интернет-мошенничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами