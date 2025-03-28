Интернет-площадки хотят обложить новыми отчислениями

Министерство цифрового развития России предложило правила расчета отчисления 3% дохода с интернет-рекламы. Идея министерства опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что с 1 апреля в силу вступают поправки в закон «О рекламе», согласно которым участники рынка интернет-рекламы должны отчислять 3% от дохода за распространение рекламы в интернете.

«При подготовке документа мы ориентировались на позицию отрасли. Также ее представители могут дополнительно высказать свои предложения в рамках общественного обсуждения документа. Все инициативы будут рассмотрены», — добавили в Минцифры.

Нововведения, по данным законопроекта, коснутся рекламораспространителей, операторов рекламных систем и агентов. Также, в том случае если рекламодатели заключили договор с распространителем рекламы за рубежом, то они также должны уплатить эти отчисления.

До этого правительство России подготовило изменения в законодательство для того, чтобы россияне смогли отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок.

Ранее родителей призвали регулярно разговаривать с детьми об интернет-мошенничестве.