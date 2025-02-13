Россияне смогут отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок. Правительство РФ подготовило соответствующие изменения в законодательство. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Появится и возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, чтобы оградить наших граждан от нежелательных звонков и массовых рассылок, которые делаются без предварительного согласия человека», — сказал он в ходе совещания с кабмином.

Он также заявил, что в ближайшее время будет реализован комплексный пакет мер по защите населения от телефонного и интернет-мошенничества.

Кроме того, на этом заседании Мишустин рассказал, что правительство подготовило поправки в законодательство для защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников, в частности будет введена обязательная маркировка звонков.

Также планируется создать информационную систему, на платформе которой будут собираться записи голосов телефонных мошенников, которые пытаются обмануть граждан.

Ранее мошенники атаковали российских бизнесменов при помощи фейковой рекламы.