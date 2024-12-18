Глава Мурманской области предложил запустить нацпроект по развитию Севморпути и Арктики

России нужно скоординировать инструменты развития Северного морского пути и арктических регионов для того, чтобы капитализировать Арктику и дать новый дополнительный импульс ее развитию. Но для этого потребуется подготовить единый долгосрочный национальный проект «Северный морской путь и Арктика». Такое предложение на проходящем в Общественной палате РФ форуме «Кристалл роста: к русскому экономическому чуду» озвучил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что запуск отдельного нацпроекта по развитию Арктической зоны РФ и Северного морского пути поможет России прирастать Арктикой и северными территориями. Именно эти задачи были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным, напомнил Андрей Чибис.

«За последние несколько лет, с учетом решений президента и действий правительства, нам удалось активно продвинуться вперед. Но сегодня наши бывшие партнеры переписали стратегии развития Арктики, причем они публично направлены на сдерживание нашей страны. В этих условиях нам требуется актуализировать стратегические документы», — считает губернатор.

По его мнению, Северный морской путь является проектом, способным привлечь инвестиции, в том числе и партнеров из дружественных стран.

Предполагается, что нацпроект «Северный морской путь и Арктика» включит сферы, связанные с судоходством в этой зоне. В их числе развитие минерально-сырьевых центров, обеспечивающих грузовую базу Севморпути.

Также планируется развивать обеспечивающую инфраструктуру, в том числе трубопроводный газ, создавать производства по переработке сырья и логистические цепочки для его вывоза.

Ключевым направлением нового нацпроекта станет развитие коммерческого, вспомогательного и ледокольного флотов, портовой инфраструктуры.

В пресс-службе губернатора Мурманской области напомнили, что вопрос о разработке нового нацпроекта поднимался на заседании рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны РФ при комиссии Госсовета. Инициатива Андрея Чибиса получила поддержку членов профильной комиссии.

Кроме того, необходимость формирования комплексного проекта развития Арктической зоны РФ и Северного морского пути была поддержана на заседании Морской коллегии РФ, которая состоялась в Москве под председательством помощника президента России Николая Патрушева.