Киберэксперт рассказал о мошеннической схеме с переводами от незнакомцев

Киберэксперт Ульянов: переводы на карты россиян от незнакомцев не будут массовыми

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов рассказал «Газете.Ru», для чего злоумышленники используют схемы с анонимными денежными переводами на карту.

«Существует несколько вариантов, для чего этого делают. Отмывание и вывод денег, а также вымогательство — среди самых распространенных. Когда перевод просят вернуть на другой счет — это отмывание, что может быть расценено как соучастие в преступной деятельности. Если начинают угрожать — это вымогательство», — сказал Ульянов.

Он полагает, что схема не будет массово применяться из-за высоких расходов (перевод средств потенциальным жертвам) и невысокой конверсии (немногие выполняют инструкции мошенников).

По его словам, мошенники могут вовлекать жертву в более сложные схемы. Например, они присылают не деньги, а лишь сообщение об их зачислении и тем самым снижают свои расходы. Однако конверсия также падает, отметил эксперт.

«У многих первая реакция — вернуть чужие деньги, в том числе по реквизитам, которые диктует другая сторона. Но более корректным будет обращение в банк по поводу ошибочного платежа», — заключил Ульянов.

Если на банковскую карту пришли деньги от неизвестного отправителя, это может быть случайной ошибкой, но иногда такая уловка используется мошенниками, заявили 10 марта в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

Ранее в МВД предупредили о мошенничестве под предлогом обналичивания Пушкинской карты.