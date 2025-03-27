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Стало известно, как увеличились продажи новостроек в Москве

Росреестр: на рынке новостроек Москвы число сделок с ипотекой выросло на 9,7%
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Количество сделок с ипотекой на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости Москвы в феврале 2025 года составило около 4,9 тысяч, что на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает столичный Росреестр.

«В феврале 2025 года зарегистрировано 4 866 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ. — «Газета.Ru») в отношении жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств», — говорится в сообщении.

По данным Росреестра, результат превышает в полтора раза аналогичный за январь текущего года, тогда было заключено 3 139 договоров.

Отмечается, что в целом за январь-февраль 2025 года в Москве зарегистрировали более 8 тысяч сделок с ипотекой на первичном рынке.

До этого РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) писало, что российские банки с начала года стали чаще отказывать в выдаче ипотечных кредитов физическим лицам.

Ранее в Подмосковье резко выросли продажи квартир в новостройках.

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