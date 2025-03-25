В Подмосковье резко выросли продажи квартир в новостройках

В феврале 2025 года в Московской области продажи квартир в новостройках выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на специалистов компаний «НДВ Супермаркет Недвижимости» и ОЭЗ «Ступино КВАДРАТ». По их данным, количество сделок увеличилось с 2826 до 4620.
По мнению экспертов, рост интереса к первичному жилью в Подмосковье связан с развитием промышленных кластеров и логистических центров, а также с повышением уровня заработных плат в строительной и промышленной сферах.
«В результате спрос на жилье смещается из более дорогого комфорт-класса в Москве в массовый сегмент Подмосковья, особенно в города-спутники», — рассказала аналитик Елена Чегодаева.
Она добавила, что высокая стоимость недвижимости в столице также заставляет многих покупателей рассматривать более доступные варианты в Подмосковье.
Согласно результатам исследования Level Group, поступившим в редакцию «Газеты.Ru», подавляющее большинство опрошенных россиян (75%) не могут позволить себе купить квартиру.
При этом каждый десятый респондент (10%) заявил о планах на покупку жилья, а потребность в улучшении жилищных условий ощущает каждый второй родитель (44%). В опросе приняли участие более 1,3 тыс. граждан.
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