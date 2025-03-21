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Более 200 тысяч малых предприятий в РФ торгуют на классифайде

«Авито»: 200 тысяч продавцов на платформе — владельцы малого и среднего бизнеса
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Shutterstock

«Авито» традиционно является колыбелью малого и среднего бизнеса, заявил на конференции «О новых возможностях и новых вызовах традиционного ритейла и электронной коммерции» директор по стратегии и развитию вертикали «Товары» «Авито» Алексей Гевлич.

Топ-менеджер компании отметил, что на платформе существует большое количество инициатив, посвященных малому и среднему бизнесу.

«У нас в принципе, по нашим оценкам, более 200 тыс. малых и средних бизнесов на платформе, это достаточно много. «Авито» — традиционно колыбель малого и среднего бизнеса, потому что 80% нашей аудитории — это регионы, и большая часть продавцов — это малый и средний бизнес», — сказал он.

Напомним, в настоящее время в России разрабатывается законопроект «О платформенной экономике».

Как сообщали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, в скором времени документ будет внесен в Госдуму.

Законопроект содержит определения ключевых терминов, таких как «платформенная экономика», «маркетплейс», и устанавливает правила взаимодействия платформ с партнерами (продавцами, исполнителями, пунктами выдачи заказов). Он регулирует договорные отношения, порядок предоставления скидок, разрешение споров, а также определяет ответственность платформ и продавцов за качество товаров и услуг.

Предполагается, что законопроект повысит прозрачность работы маркетплейсов, обеспечит доступ потребителей к полной информации о товаре и защитит их от приобретения несертифицированной продукции.

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