Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке

Экономист Балынин: ставки по ипотеке упадут до 18-21% к концу 2025 года

Ставки по ипотеке снизятся до 18-21% к концу 2025 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Пока банки в своих предложениях по ипотеке не отреагировали на заякоривание ключевой ставки на уровне 21%. Ставки по кредитам всегда снижаются медленнее, чем ставки по вкладам. Банки не хотят потерять потенциальную прибыль. Сейчас можно найти предложения, начиная от 24-25% — их пока немного, но большинство системно значимых банков в ближайшее время постепенно опустят свои ставки по ипотеке до этих значений. В целом, к концу 2025 года при условии четко прослеживаемой траектории снижения ключевой ставки предложения по ипотеке могут быть по 18-21%», — отметил экономист.

По его словам, ипотеку по ставкам от 10% даже нецелесообразно рассматривать, так как переплата будет чрезмерно высокой. Имеющиеся средства для первоначального взноса лучше разместить на банковском вкладе, заключил экономист.

14 февраля ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Ранее был спрогнозирован уровень ключевой ставки после следующего заседания ЦБ.