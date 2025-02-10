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Россиян предупредили о подорожании загородных домов

Жилфонд: цены на загородные дома вырастут на 10-15% в 2025 году
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Shutterstock

Цены на загородные дома в России вырастут на 10-15% в 2025 году, спрогнозировала для «Газеты.Ru» руководитель департамента загородной недвижимости компании Жилфонд Надежда Ситник. По ее словам, это произойдет из-за изменений законодательства.

«Подорожанию домов на 10-15% будет способствовать закон «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу», который вступит в силу 1 марта. Подрядчики будут привыкать работать по новым правилам, оценивать свои силы, интегрировать спрос на дома в структуру возможностей получения льготной ипотеки, а покупатели — искать возможности сэкономить на покупке. Поиск баланса продлится еще какое-то время, однако ждать скидок на загородном рынке тоже не стоит, предпосылок для снижения сейчас нет. Но пока нет ожиданий и существенного роста», — сказала Ситник.

По ее словам, когда рынок стабилизируется, загородные дома еще больше подорожают. Поэтому нынешнее время турбулентности — один из самых удачных моментов для приобретения загородного жилья, подытожила Ситник.

По данным аналитического центра Жилфонда, доля сделок по покупке участков под индивидуальное жилищное строительство в январе 2025 года составила порядка 7,5% от общего количества сделок, тогда как в январе 2024 года этот показатель был на уровне 9%.

Ранее были названы города с самыми дешевыми квартирами.

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