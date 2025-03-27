В Турции не получали сигнала о возвращении РФ к системе SWIFT

РИА Новости: банки Турции не получали сигналов о возвращении РФ в систему SWIFT

Турецкие банки не получали сигналов о возвращении РФ к системе SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на финансовом рынке Турции.

«Мы не получали таких сигналов. Но это позитивный месседж», — поделился собеседник агентства.

По его словам, возвращение РФ в систему SWIFT упростило бы финансовые транзакции, что, в свою очередь, способствовало бы росту двусторонней торговли между Россией и Турцией. Это было бы особенно актуально для сектора экспорта, включая энергоресурсы, сельскохозяйственную продукцию и товары.

«Однако также стоит учитывать вероятность изменения в политической ситуации и возможные реакции со стороны других держав на этот процесс, в частности стран ЕС. В любом случае надо ждать конкретных шагов», — добавил собеседник агентства.

До этого глава американского минфина Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT будет зависеть от действий Москвы.

Ранее Кремль анонсировал частичное возвращение SWIFT для черноморской сделки.