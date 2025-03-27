Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции не получали сигнала о возвращении РФ к системе SWIFT

РИА Новости: банки Турции не получали сигналов о возвращении РФ в систему SWIFT
close
Depositphotos

Турецкие банки не получали сигналов о возвращении РФ к системе SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на финансовом рынке Турции.

«Мы не получали таких сигналов. Но это позитивный месседж», — поделился собеседник агентства.

По его словам, возвращение РФ в систему SWIFT упростило бы финансовые транзакции, что, в свою очередь, способствовало бы росту двусторонней торговли между Россией и Турцией. Это было бы особенно актуально для сектора экспорта, включая энергоресурсы, сельскохозяйственную продукцию и товары.

«Однако также стоит учитывать вероятность изменения в политической ситуации и возможные реакции со стороны других держав на этот процесс, в частности стран ЕС. В любом случае надо ждать конкретных шагов», — добавил собеседник агентства.

До этого глава американского минфина Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT будет зависеть от действий Москвы.

Ранее Кремль анонсировал частичное возвращение SWIFT для черноморской сделки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами