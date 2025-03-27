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Трамп заявил о намерении ввести пошлины на медикаменты

Трамп: США введут пошлины на импортные лекарства
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Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты планируют ввести пошлины на импортные медикаменты, что позволит вернуть производство лекарств на американскую территорию, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома отметил, что ввод пошлин на медикаменты вернет фармацевтическую промышленность в США. Трамп подчеркнул, что в Америке сейчас ничего не производится, так как все делается за рубежом, в основном в КНР и Ирландии.

По словам Трампа, эта мера направлена на сокращение зависимости Соединенных Штатов от иностранных поставок жизненно важных препаратов.

27 марта Трамп заявил, что США вводят пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны.

26 марта сообщалось, что Соединенные Штаты могут в течение нескольких недель ввести пошлины на импорт меди.

Ранее в США сообщили об угрозе введения пошлин на товары из России.

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