Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Идею ЦБ ограничить число банковских карт на одного человека назвали абсурдной

Экономист Иванов: ограничение числа банковских карт – это абсолютная белиберда
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Идея российского Центробанка ограничить количество банковских карт на одного человека не поможет в борьбе с мошенниками, но при этом создаст множество проблем. Это будет мешать не только финансовым организациям, но и обычным россиянам, заявил в беседе с 360.ru вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов.

Если такую меру введут, то число банков, с которыми россияне смогут сотрудничать, резко сократится. По мнению экономиста, для такого шага невозможно придумать разумного объяснения – если человеку выгодно иметь десять счетов в разных банках, то нет причин мешать ему в их открытии.

Запрет, по мнению Иванова, станет ударом по региональным банкам, так как выиграют от этой меры лишь несколько крупных федеральных финансовых организаций.

«Идея близка к абсурдной. Для кого-то разумным покажется три [карты, для кого-то — пять. Это абсолютная белиберда. Совершенно непонятно, почему, условно говоря, [ограничение в] 20 карт спасет человека от мошенничества, а 25 — уже не спасет. Мне кажется, что это немного надуманные ограничения», — убежден специалист.

За подобными предложениями, по его мнению, скрывается совсем другая цель — регулятор просто намерен начать экономить на чипах для банковских карт, выпуск которых в стране до сих пор не удалось наладить.

Напомним, накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что в Банке России обсуждают вопрос «разумного» ограничения количества карт, которые можно оформить на одного человека. Она подчеркнула, что эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт, но помогут в борьбе с «дропами» и или посредниками, которые помогают выводить и обналичивать похищенные мошенниками средства. По словам Набиуллиной, среди «дропов» есть много подростков и молодых людей, которые не понимают, что их втянули в мошенничество.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с банковскими картами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами