Идею ЦБ ограничить число банковских карт на одного человека назвали абсурдной

Идея российского Центробанка ограничить количество банковских карт на одного человека не поможет в борьбе с мошенниками, но при этом создаст множество проблем. Это будет мешать не только финансовым организациям, но и обычным россиянам, заявил в беседе с 360.ru вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов.

Если такую меру введут, то число банков, с которыми россияне смогут сотрудничать, резко сократится. По мнению экономиста, для такого шага невозможно придумать разумного объяснения – если человеку выгодно иметь десять счетов в разных банках, то нет причин мешать ему в их открытии.

Запрет, по мнению Иванова, станет ударом по региональным банкам, так как выиграют от этой меры лишь несколько крупных федеральных финансовых организаций.

«Идея близка к абсурдной. Для кого-то разумным покажется три [карты, для кого-то — пять. Это абсолютная белиберда. Совершенно непонятно, почему, условно говоря, [ограничение в] 20 карт спасет человека от мошенничества, а 25 — уже не спасет. Мне кажется, что это немного надуманные ограничения», — убежден специалист.

За подобными предложениями, по его мнению, скрывается совсем другая цель — регулятор просто намерен начать экономить на чипах для банковских карт, выпуск которых в стране до сих пор не удалось наладить.

Напомним, накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что в Банке России обсуждают вопрос «разумного» ограничения количества карт, которые можно оформить на одного человека. Она подчеркнула, что эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт, но помогут в борьбе с «дропами» и или посредниками, которые помогают выводить и обналичивать похищенные мошенниками средства. По словам Набиуллиной, среди «дропов» есть много подростков и молодых людей, которые не понимают, что их втянули в мошенничество.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с банковскими картами.